В магазины едут уцененные MacBook Pro M3. Что с ними не так?



Фото: MacRumors



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Компания Apple начала продавать восстановленные модели MacBook конца 2023 года. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, речь идет о 14-дюймовой модели MacBook Pro с чипом Silicon M3, октябрьской новинки компании. Устройства появились в продаже на официальном сайте Apple и в фирменных «яблочных» магазинах. Скидка довольно внушительная: вместо $1599 восстановленный макбук можно урвать за $1359.Refurbished-статус техники Apple означает, что устройство было возвращено покупателем по гарантии или иным причинам и какое-то время было в эксплуатации. На заводе Apple ноутбук проверяется на работоспособность, после чего ему меняют корпус, аккумулятор и другие расходники и отправляют на продажу со скидкой. Такое устройство ничем, кроме цены, не отличается от обычного нового девайса.Восстановленные «яблочные» девайсы можно смело покупать, если они были пересобраны официально (на коробке есть соответствующая отметка). Скорее всего, такие MacBook Pro 14 скоро доедут и до России и будут продаваться со скидкой.