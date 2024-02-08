В магазины едут уцененные MacBook Pro M3. Что с ними не так?

Фото: MacRumors
Компания Apple начала продавать восстановленные модели MacBook конца 2023 года. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о 14-дюймовой модели MacBook Pro с чипом Silicon M3, октябрьской новинки компании. Устройства появились в продаже на официальном сайте Apple и в фирменных «яблочных» магазинах. Скидка довольно внушительная: вместо $1599 восстановленный макбук можно урвать за $1359.
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Refurbished-статус техники Apple означает, что устройство было возвращено покупателем по гарантии или иным причинам и какое-то время было в эксплуатации. На заводе Apple ноутбук проверяется на работоспособность, после чего ему меняют корпус, аккумулятор и другие расходники и отправляют на продажу со скидкой. Такое устройство ничем, кроме цены, не отличается от обычного нового девайса.
Так выглядит коробка официально восстановленного MacBook Pro
Фото: Apple
Восстановленные «яблочные» девайсы можно смело покупать, если они были пересобраны официально (на коробке есть соответствующая отметка). Скорее всего, такие MacBook Pro 14 скоро доедут и до России и будут продаваться со скидкой.