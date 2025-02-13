В магазины едут уцененные MacBook Pro M4. Что с ними не так?

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Компания Apple запустила продажу компьютеров Mac по цене ниже обычного. Это касается Macbook Pro с чипом M4 / M4 Pro / M4 Max и Mac mini с чипом M4 / M4 Pro. Об этом пишет MacRumors.

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Согласно источнику, уцененные «маки» продаются в рамках программы Apple «как новые» — обычно это называют официально восстановленными устройствами. Первые такие девайсы уже поступили ритейлерам в ряде европейских стран, а позже появятся и в других регионах. Поскольку в Россию техника Apple сейчас поставляется серым и параллельным импортом из других стран, такие Mac доедут и до отечественных магазинов.

Так выглядит коробка официально восстановленного MacBook ProФото: Apple
Так выглядит коробка официально восстановленного MacBook Pro
Фото: Apple

Официально восстановленные Mac — это отличный вариант сэкономить, не потеряв в качестве товара. Компания Apple принимает девайсы от покупателей, проводит полную диагностику, заменяет все неисправные компоненты и расходники (аккумулятор, корпус) на новые, после чего выставляет их на продажу в среднем на 15% дешевле с восстановленным сроком гарантии. К примеру, если обычный Macbook Pro M4 стоит $1499, то восстановленный можно взять примерно на $200-250 дешевле.

Существенно сэкономив, вы получите устройство, которое ничем не отличается от нового. Как показывает опыт, у российских перекупщиков Refurbished-девайсы тоже стоят дешевле обычных. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2152
tellurian
Мало кто продает такие в России. :(
Если кто знает продавцов, напишите, пожалуйста.
8 минут назад
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Олег Воронин
+2361
Олег Воронин tellurian
Ищите на авито, я так свой MB Air 15 брал запечатанный. Народ возит партиями, привез несколько маков, распродал и всё. Нужно ловить. Ну либо в серых магазинчиках в городах-миллионниках, там чаще бывает, но дороже.
20 секунд назад
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