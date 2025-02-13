В магазины едут уцененные MacBook Pro M4. Что с ними не так?

Фото: Apple
Компания Apple запустила продажу компьютеров Mac по цене ниже обычного. Это касается Macbook Pro с чипом M4 / M4 Pro / M4 Max и Mac mini с чипом M4 / M4 Pro. Об этом пишет MacRumors.
Так выглядит коробка официально восстановленного MacBook Pro
Фото: Apple
Официально восстановленные Mac — это отличный вариант сэкономить, не потеряв в качестве товара. Компания Apple принимает девайсы от покупателей, проводит полную диагностику, заменяет все неисправные компоненты и расходники (аккумулятор, корпус) на новые, после чего выставляет их на продажу в среднем на 15% дешевле с восстановленным сроком гарантии. К примеру, если обычный Macbook Pro M4 стоит $1499, то восстановленный можно взять примерно на $200-250 дешевле.
Существенно сэкономив, вы получите устройство, которое ничем не отличается от нового. Как показывает опыт, у российских перекупщиков Refurbished-девайсы тоже стоят дешевле обычных.
Компания Apple запустила продажу компьютеров Mac по цене ниже обычного. Это касается Macbook Pro с чипом M4 / M4 Pro / M4 Max и Mac mini с чипом M4 / M4 Pro. Об этом пишет MacRumors.
Так выглядит коробка официально восстановленного MacBook Pro
Фото: Apple
Официально восстановленные Mac — это отличный вариант сэкономить, не потеряв в качестве товара. Компания Apple принимает девайсы от покупателей, проводит полную диагностику, заменяет все неисправные компоненты и расходники (аккумулятор, корпус) на новые, после чего выставляет их на продажу в среднем на 15% дешевле с восстановленным сроком гарантии. К примеру, если обычный Macbook Pro M4 стоит $1499, то восстановленный можно взять примерно на $200-250 дешевле.
Существенно сэкономив, вы получите устройство, которое ничем не отличается от нового. Как показывает опыт, у российских перекупщиков Refurbished-девайсы тоже стоят дешевле обычных.
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