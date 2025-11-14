В МАХ уже 55 миллионов пользователей





Среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 миллиона человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 миллионов пользователей. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 миллиона человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 миллионов пользователей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

С момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, позвонили более миллиарда раз и записали 43 миллиона видеокружков.Более 16 тысяч авторов завели свои каналы в МАХ, а свыше пяти тысяч магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID. Теперь при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания не нужно ждать кассира: достаточно отсканировать динамический QR-код в профиле мессенджера и оплатить покупку.23 октября МАХ открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать в национальный мессенджер сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов. К платформе присоединились более 7 тысяч компаний, среди которых: ВТБ, Х5, Альфа-Банк, Т2, ЦУМ, международный аэропорт Внуково и Ozon.