В МАХ уже 55 миллионов пользователей

Артем
Снимок экрана 2025-11-14 121743.png

Среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 миллиона человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 миллионов пользователей.

С момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, позвонили более миллиарда раз и записали 43 миллиона видеокружков.

Более 16 тысяч авторов завели свои каналы в МАХ, а свыше пяти тысяч магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID. Теперь при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания не нужно ждать кассира: достаточно отсканировать динамический QR-код в профиле мессенджера и оплатить покупку.

23 октября МАХ открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать в национальный мессенджер сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов. К платформе присоединились более 7 тысяч компаний, среди которых: ВТБ, Х5, Альфа-Банк, Т2, ЦУМ, международный аэропорт Внуково и Ozon.
Комментарии

+1
nik-11
Где сервисы по продаже товаров? Где там платежная симтема?
Сегодня в 13:25
#
YABLOKOFON
+357
YABLOKOFON
Ага ага конечно 🤡
Сегодня в 13:53
#
+10
kalexan
Это же какими идиотами надо быть — пересаживать все гос организации на Max, переводить в приказном порядке чаты жильцов об услугах ЖКХ?!!! Идиоты от маркетинга... или тайные враги народа, сеющие недовольство людей! Уроды одним словом!
2 часа назад в 14:42
#
Yuri Konst
+159
Yuri Konst
Маловато будет)
2 часа назад в 14:44
#
+12
marisabel
🤣🤣🤣🤣
час назад в 16:02
#