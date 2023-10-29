В меню «Пуск» Windows 10 появились странные надписи. Это не баг, а фича

Олег

Win10


Компания Microsoft выпустила небольшое обновление меню «Пуск» для Windows 10. Об этом пишет Neowin.

Согласно источнику, теперь у некоторых приложений, отображающихся в «Пуске» на Windows 10 появились подписи. Microsoft решила помечать системные компоненты соответствующей надписью — под названиями таких утилит пользователь увидит слово System или «Система».

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Win11

Пока неясно, для чего компания решила внедрить эти отметки именно сейчас. С толку может сбивать тот факт, что нативные приложения Windows всё еще не помечаются. Удалению системного компонента этот маркер тоже никак не препятствует.

Нововведение появлось в необязательном апдейте с номером KB5031445. Возможно, компания еще объяснит свое решение. 

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Источник:
Neowin
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