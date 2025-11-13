Top.Mail.Ru

В МФЦ появится супер-опция для всех граждан РФ

Александр


Государственные многофункциональные центры начинают экспериментальный проект — в ближайшие месяцы в них появятся специальные стойки самообслуживания. С их помощью можно будет получать государственные услуги без предъявления паспорта и без сотрудника МФЦ. Для этого достаточно пройти идентификацию с помощью Единой биометрической системы.

Пилотным регионом для запуска технологии станет Липецкая область, где первые стойки появятся в ближайшие месяцы. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать биометрические данные — это можно сделать в отделениях банков или не выходя из дома, с помощью услуги выездной регистрации.

Процедура получения услуги выглядит просто: человек подходит к стойке самообслуживания, система распознает его по лицу и голосу, после чего виртуальный ассистент помогает шаг за шагом оформить нужную услугу. Готовые документы и справки можно скачать на телефон по QR-коду или получить в бумажном виде. Использование биометрии остаётся полностью добровольным. У граждан сохранится возможность получать услуги привычным способом — через сотрудника МФЦ.

Это нововведение стало частью масштабной правительственной платформы «Мигом», которая развивает применение биометрии в повседневных ситуациях. Уже сейчас с её помощью можно заселиться в отель без паспорта, подтвердить возраст при покупке товаров с возрастными ограничениями или быстрее пройти предполётный контроль в аэропорту.

