



Компания Microsoft встроила в свой браузер Edge новую полезную функцию — Followable Web. Она позволяет следить за новыми публикациями на избранных сайтах, то есть представляет собой более современный аналог RSS.



С помощью Followable Web можно подписаться на выход новых статей на сайтах. Свежие публикации можно найти в меню «Коллекции». Если какой-то сайт перестал быть вам интересен его можно исключить из этой подборки. Followable Web заменяет и уведомления от сайтов, причём узнавать о новых статьях можно не в момент их выхода, а в любое удобное время (например, когда представилась возможность почитать что-нибудь интересное).







Функция Followable Web уже появилась в тестовой версии Edge Canary и после непродолжительного этапа тестирования будет добавлена в стабильную сборку Edge. Как известно, Edge встроен в Windows 10 и Windows 11, поэтому нововведение станет доступно всем пользователям компьютеров с этими операционными системами.







