В миллионах iPhone обнаружена «вечная» уязвимость. Эти дыры никакие обновления не закроют

Исследовательская компания Paradigm Shift обнаружила новую уязвимость уровня BootROM (SecureROM), затрагивающую чипы Apple A12 и A13. Вместе с этим инженеры опубликовали рабочий эксплойт под названием usbliter8, который позволяет получить низкоуровневый контроль над устройствами на этапе загрузки системы.BootROM — это базовый код, встроенный непосредственно в чип Apple и запускающийся раньше операционной системы. Именно поэтому подобные уязвимости считаются «неустранимыми». Их нельзя закрыть обновлением iOS, поэтому устройства остаются уязвимыми до конца жизненного цикла. Последний аналогичный случай был связан с эксплойтом checkm8 в 2019 году, который затронул более старые поколения iPhone.Новая проблема связана с ошибкой в USB-контроллере чипов. При обработке данных во время загрузки система использует буфер памяти, и специально сформированная последовательность пакетов позволяет смещать указатель памяти в обратную сторону. Это приводит к возможности записи данных в критические области памяти, которые обычно защищены аппаратно.Уязвимость затрагивает серии iPhone XS и iPhone 11. Эксплойт работает по принципу низкоуровневого вмешательства в процесс загрузки и позволяет запускать неподписанный код, а также модифицировать параметры безопасности системы. На устройствах с A12 доступ к выполнению кода достигается относительно просто, тогда как A13 дополнительно защищён механизмом PAC (Pointer Authentication Codes), что усложняет атаку и требует многоступенчатого обхода защиты.Отдельно отмечается, что старые чипы A11 и более новые, начиная с A14, не подвержены этой уязвимости из-за других механизмов защиты USB-драйвера и BootROM. По словам исследователей, эксплойт не затрагивает Secure Enclave напрямую, однако может использоваться как точка входа для более глубоких атак на систему безопасности устройства.