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В Минцифры рассказали, станет ли иностранный интернет-трафик платным

Артем


Власти России не рассматривают вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик для пользователей. Об этом во вторник на заседании Госдумы заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев, опровергнув появившуюся ранее в СМИ информацию о возможных тарифных изменениях.

На данный момент официальная ведомства звучит так:

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — подчеркнул замглавы Минцифры Иван Лебедев.

Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос депутата КПРФ Олега Смолина, который поднял тему на фоне растущего беспокойства в отрасли и среди рядовых пользователей.

Обсуждение возможной тарификации зарубежного трафика, превышающего 15 ГБ в месяц, началось после массовых публикаций в апреле. Тогда ряд СМИ сообщили о закрытых совещаниях у главы Минцифры Максута Шадаева, где, якобы, обсуждалось введение платы за использование VPN и ограничение доступа к ряду сервисов со включенными средствами обхода блокировок. 

Тогда представители крупнейших операторов связи отказались комментировать ситуацию. Однако специалисты телеком-отрасли сошлись во мнении, что инициатива изначально была технически нереализуемой, поскольку большинство российских сайтов, государственных систем и коммерческих сервисов используют иностранные IP-адреса.

Кроме того, в России нет ни одного официального документа или законопроекта, в котором были бы прописаны механизмы, обязательства операторов или сроки введения подобных тарифов.

По мнению источников «Коммерсанта», меру не будут принимать как минимум до сентябрьских выборов в Госдуму.
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Источник:
Коммерсантъ
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