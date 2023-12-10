В московских больницах появились роботы-помощники

Александр



В трёх московских больницах — ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и ГКБ № 15 им. О. М. Филатова — ввели в эксплуатацию роботов, которых прозвали робокошками. Они умеют развозить по палатам еду и лекарства, встречать и провожать посетителей, доставлять вещи пациентов и рассказывать о здоровье и лечении.

Роботы анализируют пространство с помощью системы компьютерного зрения, которая работает пир помощи камер и искусственного интеллекта. В каждом устройстве три камеры: две смотрят по сторонам и ещё одна направлена вверх, благодаря чему робот видит людей и может общаться с ними. Также имеются 3D-датчики, позволяющие определять и объезжать препятствия и останавливаться в нужных местах. Вещи, которые нужно перевезти, помещаются в специальные лотки, в которых установлены датчики, определяющие наличие предметов.

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По результатам эксперимента может быть принято решение об использовании этих роботов в других московских больницах, а в отдалённой перспективе нечто подобное может появиться по всей стране.

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Комментарии

+10
birowa
Вместо лекарств к вашей койке будут присылать робота с разговорами, поскольку на нём удалось отмыть больше бабла и поднять больше хайпа, чем просто на хорошем медобслуживании
час назад в 20:22
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+4345
Gabriel birowa
Говоришь со знанием дела, морячок.)
Давно пилишь бюджеты?)
42 минуты назад
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