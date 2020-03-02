





«Мосгортранс» отключил в наземном общественном транспорте города Москвы доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Организация оказалась недовольна качеством предоставляемых услуг.Доступ к Wi-Fi в московском общественном транспорте предоставляет «дочка» «Мегафона» — провайдер NetByNet. «Мосгортранс» направил ему письмо, в котором перечислены недостатки оказываемых услуг, в том числе говорится о том, что скорость доступа к интернету оказывается ниже той, что указано в договоре. Входящая и исходящая скорость на абонента ниже предусмотренных 256 Кбит/с, а в 40% случаев общая скорость на салон транспортного средства ниже заявленных 10 Мбит/с.NetByNet утверждал, что средняя ширина канала превышала указанный в договоре диапазон 256 Кбит/с — 10 Мбит/c и составляла 13,9 Мбит/с. В 2019 году пассажиры воспользовались услугой 1,7 миллиарда раз, а всего за год передано более 651 терабайта данных. Несмотря на это, провайдер отнёсся с пониманием к претензиям «Мосгортранса», согласился с приостановкой предоставления услуг и собирается проанализировать телекоммуникационную среду столицы. Ожидается, что бесплатный интернет вернётся в московские автобусы, трамваи и электрички во второй половине 2020 года.NetByNet предоставляет пассажирам наземного общественного транспорта Москвы доступ в интернет с 2015 года, на эти услуги до конца 2020 года из бюджета города было выделено 403 миллиона рублей. Услуга монетизируется рекламой: для выхода в интернет абоненту необходимо посмотреть несколько рекламных роликов. В метрополитене партнёром провайдера выступает компания «МаксимаТелеком». К скорости интернета в метро у «Мосгортранса» нет нареканий.