В московской квартире с тремя детьми загорелся электросамокат

Олег

Сгенерировано Bing

Сгенерировано Bing

В Москве произошло ЧП в одной из квартир владельца СИМ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, в ночь на 10 августа в московской квартире внезапно загорелся электросамокат. В этот момент там находилась семья с тремя детими — четырех, девяти лет, а также семимесячные ребенок. Все трое госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей.

Сообщается, что пожар вознил «из-за неисправности электросамоката», но других подробностей нет. Площадь пожара не превысила одного квадратного метра: благодаря тому, что семья еще не спала, огонь был вовремя потушен.

МЧС рекомендует не оставлять электросамокаты на ночь на зарядке и вообще не заряжать их без присмотра. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Den Prite
+145
Den Prite
Какой модели самокат ?
У меня вчера у соседа вспыхнуло, тушили всем домом . Так было жутко . )))
2 часа назад в 14:52
#
tellurian
+4913
tellurian
У нас тут раздел ЧП?
Тогда вот у человека в Москве дезодорант оставлений на окне вспыхнул.

Ещё опечатка у вас
«с тремя детими».
2 часа назад в 15:27
#
Andrey Mironov
–4
Andrey Mironov
Обязательно перепечатывать без информации? Какая модель самоката? Кому стоит бояться? У меня два самоката живут уже по два года. Ninebot ES4 который стал ES2 и Yokamura i8. Вот теперь думать ли мне о безопасности?
час назад в 16:18
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