В московской квартире с тремя детьми загорелся электросамокат

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В Москве произошло ЧП в одной из квартир владельца СИМ. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, в ночь на 10 августа в московской квартире внезапно загорелся электросамокат. В этот момент там находилась семья с тремя детими — четырех, девяти лет, а также семимесячные ребенок. Все трое госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей.



Сообщается, что пожар вознил «из-за неисправности электросамоката», но других подробностей нет. Площадь пожара не превысила одного квадратного метра: благодаря тому, что семья еще не спала, огонь был вовремя потушен.



МЧС рекомендует не оставлять электросамокаты на ночь на зарядке и вообще не заряжать их без присмотра.