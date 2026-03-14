В Московской области отключат мобильный интернет

Жителей Московской области предупредили о предстоящих сложностях с мобильной связью и доступом в интернет. С таким заявлением выступил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. По его словам, перебои будут связаны с мерами, предпринимаемыми на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в стране.

В условиях ограничений депутат рекомендовал жителям региона по возможности использовать Wi-Fi, а для совершения звонков и отправки сообщений — технологию VoWiFi (голосовые вызовы через беспроводные сети). Это позволит оставаться на связи даже при нестабильной работе мобильных сетей.Коркин также сообщил, что в Московской области проведена работа по организации доступа к социально значимым региональным ресурсам. Перечень таких ресурсов был определён заранее, в него вошли: мобильное приложение РПГУ (региональный портал госуслуг), портал здравоохранения Московской области, сервис единой аутентификации и авторизации, система «ЖКХ-Контур» для мониторинга инфраструктуры ЖКХ, а также цифровые сервисы «Системы 112», включая мобильное приложение, видеочат и сервер видеочата.