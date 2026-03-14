В Московской области отключат мобильный интернет

Александр

Фото freepik

Жителей Московской области предупредили о предстоящих сложностях с мобильной связью и доступом в интернет. С таким заявлением выступил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. По его словам, перебои будут связаны с мерами, предпринимаемыми на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в стране.

В условиях ограничений депутат рекомендовал жителям региона по возможности использовать Wi-Fi, а для совершения звонков и отправки сообщений — технологию VoWiFi (голосовые вызовы через беспроводные сети). Это позволит оставаться на связи даже при нестабильной работе мобильных сетей. 

Коркин также сообщил, что в Московской области проведена работа по организации доступа к социально значимым региональным ресурсам. Перечень таких ресурсов был определён заранее, в него вошли: мобильное приложение РПГУ (региональный портал госуслуг), портал здравоохранения Московской области, сервис единой аутентификации и авторизации, система «ЖКХ-Контур» для мониторинга инфраструктуры ЖКХ, а также цифровые сервисы «Системы 112», включая мобильное приложение, видеочат и сервер видеочата.
Cсылки по теме:
Жителям Москвы и Санкт-Петербурга объяснили, почему у них отключили мобильный интернет
Так вот почему в Москве не работала мобильная связь
Часть Москвы полностью осталась без сотовой связи и мобильного интернета

Apple внезапно порадовала владельцев старых iPhone и iPad
Валентин Wylsacom максимально четко и ясно описал Samsung Galaxy Z TriFold
Мобильная связь может подорожать в 2026 из-за новой функции мессенджера MAX
Жители РФ нашли отличную замену iPhone и методично переходят на нее

Комментарии

myname32
интересно, в чем заключается безопасность и что пытаются такими мерами предотвратить.
Сегодня в 11:28
YABLOKOFON
Это безопасность кого надо безопасность комфорт работы и прочие блага граждан не учитываются.
Сегодня в 11:41
kardigan
Москва теперь стала немного ближе к России🤣👍
Сегодня в 11:56
