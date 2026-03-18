В Москве начали ограничивать мобильный интернет. Операторы уже рассылают СМС

Жители Москвы начали массово получать СМС от операторов с предупреждением о возможных ограничениях мобильного интернета, пишут РИА «Новости». Сообщения напрямую связаны с мерами безопасности — в них говорится о временных сбоях в отдельных районах города.

Проблемы со связью фиксируются уже вторую неделю. Пользователи жалуются на нестабильный интернет, падение скорости и периодические отключения. При этом в уведомлениях операторы рекомендуют использовать сервисы из «белого списка».Пока официальных сроков полного восстановления стабильной связи нет, но власти заверяют, что ограничения носят временный характер и связаны исключительно с вопросами безопасности.