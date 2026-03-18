В Москве начали ограничивать мобильный интернет. Операторы уже рассылают СМС

Фархад

Жители Москвы начали массово получать СМС от операторов с предупреждением о возможных ограничениях мобильного интернета, пишут РИА «Новости». Сообщения напрямую связаны с мерами безопасности — в них говорится о временных сбоях в отдельных районах города.

Проблемы со связью фиксируются уже вторую неделю. Пользователи жалуются на нестабильный интернет, падение скорости и периодические отключения. При этом в уведомлениях операторы рекомендуют использовать сервисы из «белого списка».

Пока официальных сроков полного восстановления стабильной связи нет, но власти заверяют, что ограничения носят временный характер и связаны исключительно с вопросами безопасности.
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Российских таксистов хотят разделить на две категории. Что для них поменяется?
Новая функция «Госуслуг» понравится всем без исключения
🪦 Telegram отключен в России почти на 100%

Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому
Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров
ЕС снова продавил Apple: в iOS 26.3 появились две функции, которые хотят все
[Результат голосования] Итоги года с iGuides: выбираем лучшие смарт-часы 2025

Комментарии

YABLOKOFON
+465
Сроков и не будет будет только хуже нет ничего более постоянного чем временное
35 минут назад
#