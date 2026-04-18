В Москве операторы каршеринга ввели тест перед поездкой. Что будет, если его провалить?

Тестирование на внимательность и реакцию занимает не более 15 секунд.

По данным столичного Дептранса, все операторы московского каршеринга внедрили технологию проверки состояния водителей перед началом поездки.

«Теперь все операторы аренды внедрили в свои приложения короткие когнитивные тесты. Они помогают водителям объективно оценивать свою концентрацию в периоды повышенного риска: ночью и ранним утром. Это важный шаг к снижению аварийности и более ответственному поведению на дорогах», — сообщает заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Перед арендой автомобиля пользователям предложат пройти 15-секундный тест в формате трёх мини-игр: расставить цифры по порядку, выбрать верные изображения, а также проверить скорость и точность. Если тест пройден, водитель может смело брать авто в аренду. В случае провала запрета не последует, но придёт уведомление о замедленной реакции, а пользователю предложат отказаться от поездки.
-1
Cсылки по теме:
«АвтоВАЗ» начнет раздавать Lada Granta и Vesta по подписке
Власти РФ назвали единственное условие, при котором сохранится скидка на автоштрафы
Российские водители лишатся последнего источника европейских иномарок

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными
Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету

Комментарии (1)

+72
nomer010
- Ввели фотографирование с каждой стороны. Приходится теперь выходить на проезжую дорогу.
- Обязали региться на мос.ру.
- Геолокация не работает.
- Цены увеличили.
И нах он нужен этот каршмаринг
час назад в 16:03
