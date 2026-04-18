В Москве операторы каршеринга ввели тест перед поездкой. Что будет, если его провалить?

По данным столичного Дептранса, все операторы московского каршеринга внедрили технологию проверки состояния водителей перед началом поездки.
«Теперь все операторы аренды внедрили в свои приложения короткие когнитивные тесты. Они помогают водителям объективно оценивать свою концентрацию в периоды повышенного риска: ночью и ранним утром. Это важный шаг к снижению аварийности и более ответственному поведению на дорогах», — сообщает заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
Перед арендой автомобиля пользователям предложат пройти 15-секундный тест в формате трёх мини-игр: расставить цифры по порядку, выбрать верные изображения, а также проверить скорость и точность. Если тест пройден, водитель может смело брать авто в аренду. В случае провала запрета не последует, но придёт уведомление о замедленной реакции, а пользователю предложат отказаться от поездки.