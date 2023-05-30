В Москве перестали работать навигаторы

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Жители Москвы жалуются на то, что в столице неправильно функционируют навигационные приложения на смартфонах. Об этом пишут СМИ, например, Telegram-канал BRIEF, а также таксисты и простые водители.
Telegram-каналы утверждают, что отказ в работе навигаторов связан с тем, что в Москве глушат GPS из-за утренних атак беспилотников. В результате смартфоны и другие гражданские навигационные устройства (в том числе приложения такси) либо не работают, либо показывают неверное местоположение. Официальных заявлений или разъяснений от представителей власти пока не поступало.
Мы будем обновлять эту новость. Ранее мы рассказали, как пользоваться навигаторами в новых реалиях.