В Москве появился новый сервис такси — только для богатых

В Москве запущено мобильное приложение для заказа такси Prime Ride, ориентированное на состоятельную аудиторию. Оно доступно для скачивания в основных магазинах приложений и предлагает принципиально иной подход к премиальным перевозкам. В отличие от привычных агрегаторов, где класс поездки определяется абстрактными категориями «Комфорт» или «Бизнес», здесь пассажир может выбрать конкретную модель автомобиля. В автопарке представлены Mercedes-Benz различных классов, а также модели российской марки Aurus, включая Komendant и Senat.

Функционально приложение напоминает стандартный агрегатор: после заказа пользователь видит движение машины на карте, может связаться с водителем через чат или по телефону. Однако набор дополнительных опций расширен под запросы взыскательной публики. Доступны такие пожелания, как «поездка в тишине», перевозка домашних животных или детского кресла. Предусмотрена даже опция «открою дверь сам» для тех, кто не привык делегировать задачи другим людям.



Создатели Prime Ride называют свой проект «новым стандартом премиального передвижения». Особое внимание уделяется подготовке водителей: их обучают в собственной академии, где отрабатываются навыки плавного вождения, премиального сервиса и культуры общения. Уникальной особенностью является требование подписывать с водителями соглашение о неразглашении (NDA), чтобы конфиденциальность поездок и разговоров в салоне была гарантированно обеспечена.

Запуск Prime Ride проходит на фоне экспериментов других игроков рынка с различными форматами. Так, «Яндекс» недавно представил бюджетное приложение Fasten, ориентированное на эконом-сегмент, а Wildberries запатентовал торговую марку WB Taxi.

Комментарии

kardigan
Ждём бородатых водителей на «Аурусах»🤣
Сегодня в 15:08
Gabriel
Премиальное такси.
Сегодня в 15:53
hate_u
Даёшь такси Деламейн !
Сегодня в 17:00
Yuri Konst
Почувствуй себя Пыней) Цены не написали, чтоб простой люд не пугать?
Сегодня в 17:59
makc80
Двойные стандарты (((, мерсы явно не православные
час назад в 19:27
