





В последние дни в России (и в особенности в Москве) фиксируются пиковые значения заражения коронавирусом, это уже третья волна заболевания. Власти столицы решили снова ввести меры, которые позволят снизить количество заболевших.С 21 июня отменяется режим нерабочих дней — сотрудники, которые в эти дни не работали, вернутся на работу. С 21 по 29 июня будет ограничена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах, ночная работа ресторанов и клубов (за исключением работы навынос) и введены другие ограничения.В Москве будет проводиться эксперимент по созданию зон, свободных от COVID-19. Он начнётся 19 июня с 15-20 ресторанов, допускать в которые будут только лиц по предъявлению QR-кода, свидетельствующего о вакцинации. Скачать этот QR-код можно с сайта Госуслуг, куда внесены сведения о лицах, получивших вакцину от коронавируса.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации 60% работников сферы обслуживания, торговли и некоторых других услуг. Мигрантов будут прививать вакциной «Спутник Лайт». За отказ прививаться будут штрафовать.С 18 по 29 июня в Москве закроют фанзоны футбольных болельщиков, крупные танцполы в клубах и ограничат количество участников массовых мероприятий до 1 тысячи человек.