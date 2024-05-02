В Москве пройдет форум «CNews Forum Кейсы: Опыт IT-лидеров»

Более 1000 участников расскажут о применении новейших технологий цифровой трансформации, поделятся своими ошибкам и успехами в данной сфере.
Участники мероприятия представят свыше 150 докладов в следующих категориях:
- Цифровая трансформация
- Цифровизация финансового сектора
- Импортозамещение
- Цифровизация госсектора
- Цифровизация торговли
- Цифровизация промышленности
- Цифровизация HR
- Цифровая инфраструктура
- Цифровизация транспорта
- Информационная безопасность
После выступления спикеров CNews FORUM Кейсы предоставит возможность для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.
Зарегистрироваться на участие в форуме можно по этой ссылке.