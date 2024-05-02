В Москве пройдет форум «CNews Forum Кейсы: Опыт IT-лидеров»

Артем
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Более 1000 участников расскажут о применении новейших технологий цифровой трансформации, поделятся своими ошибкам и успехами в данной сфере.

Участники мероприятия представят свыше 150 докладов в следующих категориях:


После выступления спикеров CNews FORUM Кейсы предоставит возможность для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем. 

Зарегистрироваться на участие в форуме можно по этой ссылке.
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