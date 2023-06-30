В Москве пройдёт открытая вечеринка VK Fest: в лайнапе Мэйби Бэйби, Ольга Серябкина, Тима Акимов и другие

VK Fest порадует жителей столицы открытой вечеринкой перед стартом крупнейшего open-air страны. Любой желающий сможет бесплатно попасть на выступления известных диджеев и исполнителей. Pre-party VK Fest пройдёт в Москве 7 июля, за неделю до начала двухдневного фестиваля в Парке Горького. Гостей разогреют DJ Basky & Мося, свои хиты исполнят Мэйби Бэйби, Тима Акимов и Ольга Серябкина. Ведущим события станет блогер Лев Шагинян.
На бесплатной вечеринке зрителей ждёт музыка n общение со звёздами. Музыканты порадуют поклонников на одной из главных lifestyle-площадок Москвы — «Депо». Начало — в 20:00, вход свободный, но количество мест ограничено.
Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:
«Мы всегда стремимся создать фестивально-концертное настроение перед VK Fest. Это отличная возможность ощутить вайб фестиваля ещё до его начала. На pre-party вы сможете познакомиться с людьми, с которыми потом встретитесь на VK Fest. Приглашаем всех москвичей круто провести время перед нашей масштабной программой в Парке Горького!»
Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и финальный лайнап в пяти городах, в том числе в Москве. В столице выступят десятки артистов, среди них ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, ELMAN, Andro, Gafur, TONI, MONA, INSTASAMKA и многие другие. Хедлайнером станет Баста.
VK Fest в 2023 году длится целый месяц и проходит в пяти городах страны. Фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей во Владивостоке и Новосибирске, а теперь готовится устроить праздник на своей родине — в Санкт-Петербурге, после чего порадует жителей и гостей Сочи и Москвы. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.