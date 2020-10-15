Мэрия Москвы ввела ограничительные меры, чтобы защитить горожан от заражения коронавирусом. Принятые запреты будут действовать с 19 октября по 1 ноября, а в дальнейшем в зависимости от ситуации могут быть отменены или, наоборот, продлены и расширены.
На сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается об ограничениях в работе увеселительных заведений — баров, дискотек, клубов, ресторанов и прочих. Они не закрываются и могут продолжать работу в прежнем режиме, но вход посетителей в такие места возможен только после сканирования специального QR-кода или отправки SMS-сообщения на короткий номер.
Мэрия приняла решение не закрывать увеселительные заведения на период новой волны коронавируса после общения с владельцами таких организаций. Они совместно пришли к мысли регистрации всех посетителей, чтобы при выявлении заражённых лиц найти тех, с кем они общались и кто тоже мог подхватить вирус.
Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
За отказ использовать систему QR-кодов на входе развлекательные заведения могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей. Наказания за отказ сканировать QR-код или отправлять SMS-сообщение для посетителей пока не предусмотрено.
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P.S. Жаль нельзя сообщения в приложении редактировать
И потом будут продавать эти данные.
Сопоставить номер телефона с логином на мос.ру или гос услугах не сложно.