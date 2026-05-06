В Москве снова готовят ограничения связи. Интернет и SMS не будут работать 7 мая

Жители столицы начали получать SMS от операторов с уведомлением о возможных ограничениях связи. Речь идёт о мобильном интернете и отправке текстовых сообщений. Похоже, сбои могут затронуть значительную часть пользователей.
Пока не ясно, будут ли работать сайты и сервисы из «белых списков». Наиболее вероятно повторение сценария 5 мая, когда у пользователей оставалась доступной только голосовая связь. Рекомендуем заранее скачать карты, снять наличные и загрузить музыку для прослушивания офлайн.
Также обязательно ознакомьтесь с нашим подробным гайдом по выживанию без интернета. Наш шеф-редактор Александр Кузнецов собрал все нужные приложения и настройки для смартфонов.