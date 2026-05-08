В Москве усилили контроль над курьерами: доставщики обязаны проходить фотоконтроль и не гонять

Столичный департамент транспорта сообщил о запуске нового стандарта работы курьерских служб, пишет «Интерфакс». Теперь в единую цифровую систему передаются данные не только о компаниях, но и о каждом конкретном курьере. Перед началом смены сотрудник должен пройти проверку документов и ежедневную фотоидентификацию.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Одновременно власти усилили контроль за передвижением курьеров на электровелосипедах, мопедах и других СИМ. Благодаря обязательным IoT-модулям максимальная скорость теперь ограничена 25 км/ч, а объехать так называемые «медленные зоны» технически не получится — система сама снижает скорость.Кроме того, база данных обновляется в реальном времени. Это позволяет быстро выписывать штрафы или даже блокировать аккаунты курьеров за нарушения. Фактически речь идет о полном цифровом мониторинге всей системы доставки в городе.По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ежедневно в столице выполняется более 700 тысяч доставок, поэтому власти делают ставку на автоматизацию контроля и персональную ответственность курьеров. В дептрансе также заявили, что за последние два года доверие москвичей к службам доставки выросло до 80%.