В Москве во время тест-драйва сгорел Chery Tiggo 7 Pro. Ответ компании достоин внимания





В одном из пригородов Москвы загорелся и сгорел дотла новенький китайский внедорожник. Его даже не успели купить.



По сообщениям СМИ, машина выехала на тест-драйв вместе с несколькими пассажирами. Виновником трагедии стал китайский Chery Tiggo 7 Pro; во время перемещения по улицам он внезапно загорелся. К счастью, люди успели выскочить из салона и не пострадали. Машина оказалась полностью охвачена пламенем и обгорела довольно сильно.







Chery уже прокомментировала инцидент:

В одном из пригородов Москвы загорелся и сгорел дотла новенький китайский внедорожник. Его даже не успели купить.По сообщениям СМИ, машина выехала на тест-драйв вместе с несколькими пассажирами. Виновником трагедии стал китайский Chery Tiggo 7 Pro; во время перемещения по улицам он внезапно загорелся. К счастью, люди успели выскочить из салона и не пострадали. Машина оказалась полностью охвачена пламенем и обгорела довольно сильно.Chery уже прокомментировала инцидент:

«Согласно результатам предварительной экспертизы, возгорание произошло в связи с некачественной установкой нештатного оборудования в электросистему автомобиля. Элементами крепления спутникового трекера, установленного в левой части подкапотного пространства, была нарушена штатная электропроводка, что привело к короткому замыканию и дальнейшему возгоранию».

Судя по всему, речь идет о «нештатном» оборудовании, которое установлено автодилером, то есть GPS-трекере, так что при тест-драйве стоит обращать особое внимание на качество «допов». Также Chery отметила, что «высоковольтная электрическая батарея, установленная в гибриде, не получила критических повреждений и не подверглась прямому горению».Chery Tiggo 7 Pro — кроссовер с гибридной силовой установкой суммарной мощностью 235 л.с., в которую входит турбированный бензиновый 1,5-литровый мотор и электродвигатель. В России он представлен в единственной комплектации Ultima с передним приводом и ценником 4 млн рублей.