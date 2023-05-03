В Москве запретили беспилотники

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3 мая 2023 года в Москве введён запрет на запуск беспилотных летающих аппаратов (дронов, квадрокоптеров и прочих). Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.



«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», — сообщается телеграм-канале Собянина.



Как долго продлится запрет, неизвестно. Запуск беспилотников также запрещён ещё в нескольких российских городах и регионах, в основном граничащих с Украиной. Пользоваться такой техникой могут только органы власти. На территории России общий запрет беспилотников не введён.

