В Москве запретили беспилотники

Александр


Фото: Unsplash

3 мая 2023 года в Москве введён запрет на запуск беспилотных летающих аппаратов (дронов, квадрокоптеров и прочих). Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», — сообщается телеграм-канале Собянина.

Как долго продлится запрет, неизвестно. Запуск беспилотников также запрещён ещё в нескольких российских городах и регионах, в основном граничащих с Украиной. Пользоваться такой техникой могут только органы власти. На территории России общий запрет беспилотников не введён.

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Комментарии

Esthet
+1735
Esthet
Запретили потому что была попытка нанесения удара по Кремлю.
Сегодня в 14:50
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tellurian
+5083
tellurian Esthet
Судя по видео, похожа на постановочную 🤦‍♂️
37 минут назад
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