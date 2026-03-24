В Москву вернулся мобильный интернет. Его не было две с половиной недели

Жители и гости Москвы снова могут пользоваться мобильным интернетом без ограничений в центральных районах города. Доступ к сети восстановлен в районе станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская» и других локациях. Возобновление его работы произошло спустя более двух недель после введения ограничительных мер.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

С 5 марта мобильный интернет в центральной части Москвы функционировал в ограниченном режиме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял введение этих мер необходимостью обеспечения безопасности. В период ограничений москвичи могли пользоваться только сайтами и приложениями, входящими в так называемый «белый список».В «белый список» входят около двухсот различных сервисов, включая социальные сети, интернет-магазины, порталы государственных органов, банки, средства массовой информации, операторов связи, ресурсы для бронирования путешествий и покупки авиабилетов. Этот перечень был составлен для того, чтобы в условиях ограничений граждане сохраняли доступ к наиболее значимым и востребованным ресурсам.