В Москву вернулся мобильный интернет. Его не было две с половиной недели

Александр

Фото freepik

Жители и гости Москвы снова могут пользоваться мобильным интернетом без ограничений в центральных районах города. Доступ к сети восстановлен в районе станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская» и других локациях. Возобновление его работы произошло спустя более двух недель после введения ограничительных мер.

С 5 марта мобильный интернет в центральной части Москвы функционировал в ограниченном режиме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял введение этих мер необходимостью обеспечения безопасности. В период ограничений москвичи могли пользоваться только сайтами и приложениями, входящими в так называемый «белый список».

В «белый список» входят около двухсот различных сервисов, включая социальные сети, интернет-магазины, порталы государственных органов, банки, средства массовой информации, операторов связи, ресурсы для бронирования путешествий и покупки авиабилетов. Этот перечень был составлен для того, чтобы в условиях ограничений граждане сохраняли доступ к наиболее значимым и востребованным ресурсам.
Комментарии

tequila
+24
Народ, там обновление приложения iguides вышло. Не прошло и полгода. Кто уже скачал? Кстати, в описании есть встроенные покупки — отключение рекламы.
Сегодня в 18:04
+775
pincher tequila
Я бы сказал не полгода а лет пять😂😂😂
2 часа назад в 20:02
YABLOKOFON
+464
Протестировали теперь можно вводить на постоянку после выборов и на домашний интернет. ГОЙДА
Сегодня в 18:12
+220
Угомонись , воин ты наш диванный)
2 часа назад в 20:02
SithV
+1696
Ну что делать…, надо еще снова опять немножко терпеть. Как говорится «Кому СВО, а кому мать родна!»
час назад в 21:33
