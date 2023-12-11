В некоторых MacBook Pro спрятаны «секретные площадки» для увеличения объёма памяти

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Пользователь X под ником lipilipsi модифицировал свой MacBook Pro, увеличив объём встроенной памяти с 1 ТБ до 8 ТБ.Как мы знаем, инженеры Apple сделали всё, чтобы пользователи не могли улучшать свои ноутбуки и другие гаджеты. Однако в некоторых моделях MacBook Pro всё же есть возможность прокачки. Разобрав топовый MacBook Pro с чипом M3 Max, владелец заметил, что на его материнской плате есть несколько пустых точек пайки, куда можно установить NAND-память. Разумеется, без пайки и прямых рук тут не обошлось, но в результате он сумел установить 4 модуля по 2 ТБ.Стоит отметить, что многие умельцы уже несколько лет предлагают подобные модификации MacBook Pro, но зачастую им приходится отпаивать «родной» чип памяти и впаивать новый NAND-модуль. Интересно, что во всех ноутбуках с чипами M3 Max есть заранее заготовленные «площадки» для установки большего объёма памяти.Цена такого апгрейда неизвестна, но логично, что такой метод обойдётся в разы дешевле, чем заказывать у Apple готовый Mac с 8 ТБ памяти.