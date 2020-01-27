iMac

Apple патентует практически все изобретения своих инженеров. Новейшие разработки компании указывают на устройство, которое напоминает компьютер iMac, выполненный в стеклянном корпусе. 

Патент

Один из последних патентов Apple демонстрирует устройство, которое, по-видимому, выполнено из изогнутого куска стекла. В нижней части под дисплеем размещена клавиатура.

«Электронное устройство может включать стеклянный элемент корпуса, содержащий в верхней части область отображения, а в нижней — область ввода, соединяет их переходная гибкая конструкция. Устройство может быть оснащено дисплеем, встраиваемым в стеклянный корпус. Помимо этого, в корпус могут быть встроены устройства ввода с опорным элементом для рук».

Патент предполагает, что область клавиатуры может состоять из физических и виртуальных клавиш. Также, судя по изображениям, нашлось пространство для двух трекпадов.

Патент

Еще одно изображение указывает на возможность подключения MacBook к устройству. Вероятно, с помощью специального отсека предполагается использовать клавиатуру ноутбука. Стоит отметить, что Apple патентует довольно много различных технологий и не все они в конечном итоге добираются для пользователей. 



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