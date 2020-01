Огонь и лёд смешались в эффектных трюках в новом ролике Apple «Shot on iPhone». Два художника использовали возможности камеры iPhone 11 Pro для создания Experiment IV: Fire and Ice.







Основная цель серии «Shot on iPhone» — показать впечатляющие возможности смартфонов Apple. Художники Донхун Джун и Джеймс Торнтон на видео «За кадром» рассказали, как создавали потрясающие визуальные эффекты.







Это уже не первый случай, когда купертиновцы обращаются к Джуну и Торнтону. Прошлым летом они использовали воду для создания видео Experiments III: Cascade.











Если вы пропустили, ранее Донхун Джун и Джеймс Торнтон выпустили Experiments II: Full Circle, в котором использовали специальную установку для демонстрации возможностей камеры iPhone XR.











В оригинальном видео Experiments I: Elements художники создавали нереальные образы в 4K-разрешении с помощью режимов Slo-mo и Time-lapse. Ролик был снят на iPhone XS с использованием четырех внешних микрофонов.