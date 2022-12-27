В новых Google Pixel 7 обнаружен массовый брак, способный взбесить любого

Владельцы смартфонов Google Pixel 7 жалуются в сети на странный и неожиданный брак устройства. Об этом сообщает Phone Arena.Согласно источнику, некоторые владельцы новеньких смартфонов Google Pixel 7 в определенный момент обнаруживают, что стеклышко задней камеры разбито. Обычно этой находке не предшествуют ни удары, ни падения. Вот что случилось с одним из «пострадавших»:Парень по имени Хейдон Фабер пишет в Twitter, что смартфону нет еще и месяца, при этом он ни разу не падал и не ударялся. Другой недовольный пользователь Pixel 7 с форума Reddit говорит: «Я вытащил смартфон из кармана и стекло уже было разбито». Он предположил, что незаметно для себя где-то ударился карманом об угол, но достоверно такого не помнит.Примерно месяц назад в сети появилось первое описание данной проблемы. Участник Reddit написал, что хотел поехать к родителям на праздник. Он подошел к поезду, достал смартфон, чтобы отсканировать посадочный талон, и обнаружил разбитое стекло. Парень уверяет, что еще 30 минут назад при выходе из дома всё было в порядке. Контролер даже дал ему кусочек скотча, чтобы стекло полностью не раскрошилось.Таких случаев и жалоб в сети довольно много. Любопытно, что служба поддержки Google всячески отрицает возможность производственного брака и возлагает всю вину за разбитые стеклышки камер на самих покупателей.