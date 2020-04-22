В социальной сети «Одноклассники» появилась функция трансляции видеозвонков, в которых могут участвовать до 100 пользователей. Для этого нужно будут выбрать опцию «Трансляция звонка» в настройках вызова.Ссылка на эфир появится в чате собеседника, а во время такого звонка будет отображаться надпись «Ваш звонок в прямом эфире» или «Идёт запись звонка». Проводить трансляцию можно в личном профиле или в группе. Помимо этого, владелец эфира может настраивать доступ к просмотру. Предусмотрены возможности доступа для всех пользователей, только для друзей или участников группы, либо с помощью ссылки.Чтобы записать звонок, нужно будет выбрать соответствующий пункт в настройках во время разговора. Записанную трансляцию можно сохранить и опубликовать в соцсети с теми же настройками приватности, что и при трансляции. Новая функция уже доступна в веб-версии «Одноклассников» и в мобильном приложении на Android, а на iOS она появится в ближайшее время.