В офисе Авито сыграют свадьбу пары, которая познакомилась во время продажи... двенадцатикилограммовой гири

Артем
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Фото: Хабр

Торжество состоится 17 августа в головном офисе Авито. Пара из Санкт-Петербурга познакомилась в чате сервиса и в тот же день решили пожениться. 

Началось все с того, что год назад Вячеслав наводил порядок дома и решил продать свой спортивный инвентарь на Авито. На объявление откликнулась Виктория, которой Вячеслав в тот же день сделал предложение прямо в чате приложения. Виктория согласилась. Чуть позже он опубликовал свою романтическую историю в интернете, добавив в конце, что у него есть мечта сыграть свадьбу в офисе компании. В Авито прочли этот пост, связались с ребятами и пригласили их на летний корпоратив, во время которого объявили, что свадьбе быть! Чтобы сохранить настроение истории знакомства, было решено найти все нужное для церемонии на Авито — от свадебного платья и стилиста до аренды коттеджа для афтепати. 

Невеста поделилась своими воспоминаниями:

«Когда Слава выложил пост, для меня это было сюрпризом. Он отправил мне ссылку, где я и прочитала историю. После же мы увидели комментарий от компании и были очень удивлены, ведь мы просто хотели сказать спасибо алгоритмам Авито и поделиться своей мечтой. Здорово, что были люди, которые писали нам, чтобы у нас все было хорошо и пожелали отличной свадьбы». 

Свадьба пройдет под хэштегом #СчастьеНаАвито, под которым компания не первый год собирает трогательные истории своих пользователей в соцсетях:

В Авито были тронуты таким развитием событий:

«На Авито происходит очень много волшебных историй. Кто-то находит работу мечты, снимает домик у моря во время спонтанного отпуска или «те самые туфли» Кэрри Бредшоу. А кто-то встречает любовь. Мы по-настоящему счастливы, когда видим, что наша работа делает других людей счастливыми. Поэтому романтическая история Вячеслава и Виктории нам очень близка. Если бы мы захотели снять сериал на основе таких историй, уверены, это был бы самый понятный, близкий и любимый зрителями альманах».
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Комментарии

tellurian
+4914
tellurian
Хорошая история.
час назад в 19:38
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+126
acinatnas
Виктория, покупающая себе 12кг гирю. )))
40 минут назад
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+159
vasilku acinatnas
Да-да, лучше бы выложили не фотографию офиса, а фото Виктории — офис выглядит вполне стандартно, а Виктория, судя по 12-ти килограммовой гире, скорее всего, нет))
20 минут назад
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