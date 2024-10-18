В Okko появилась музыка, подобранная нейросетями

Стриминговый видеосервис Okko получил интеграцию музыкального сервиса «Звук» (что неудивительно, ведь оба принадлежат «Сберу»). Благодаря этому, в Okko теперь можно слушать музыкальные подборки с треками из медиатеки, которая насчитывает более 70 миллионов композиций.Нововведение появилось только на Smart TV и Android TV, то есть оно рассчитана на тех, кто использует Okko на телевизорах. Выбрать конкретного исполнителя или альбом нельзя, плейлист составляется нейросетью персонально на основе интересов пользователя. Для прослушивания требуется подписка «Прайм».Чтобы сформировать персональную музыкальную волну, нужно перейти во вкладку «Музыка» и выбрать до 30 исполнителей. Оценивая песни лайками и дизлайками, можно корректировать рекомендации «Силы Звука», — нейросеть обучается и подстраивается под музыкальные предпочтения пользователя.