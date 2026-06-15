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В One UI 8.5 обнаружен неприятный сюрприз: у некоторых флагманов Samsung Galaxy S выходят из строя дисплеи

Фархад


Похоже, проблема с появлением зеленых и розовых вертикальных полос на экране смартфонов Samsung Galaxy S23 вернулась. Несколько владельцев флагманов 2023 года сообщили, что дефект проявился вскоре после установки One UI 8.5. Пользователи утверждают, что устройства не подвергались падениям, ударам или контакту с водой, а полосы появились после установки программного обеспечения.

Жалобы поступают как от владельцев обычного Galaxy S23, так и от пользователей Galaxy S23 Ultra. В одних случаях на дисплее возникает зеленая вертикальная линия, в других — розовая. Предполагается, что обновление может вызывать конфликт с драйверами экрана, который в конечном итоге приводит к аппаратной неисправности. При этом затронуты далеко не все девайсы — некоторые пользователи, наоборот, отмечают, что после установки One UI 8.5 смартфон стал работать быстрее и отзывчивее.



Samsung уже сталкивалась с подобной ситуацией и ранее запускала программу бесплатной замены дисплеев для затронутых устройств. Сообщается, что владельцы Galaxy S23 могут рассчитывать на бесплатный ремонт, если с момента покупки прошло не более трех лет, а сам смартфон не имеет следов механических повреждений. Если после установки One UI 8.5 на экране Galaxy S23 появилась зеленая или розовая полоса, рассчитывать на исправление с помощью будущих обновлений не стоит — в таких случаях рекомендуется обращаться в сервисный центр Samsung.

Отмечу, что у меня в пользовании есть Galaxy S23 Ultra, который я обновил до One UI 8.5 пару недель назад, но никаких проблем с дисплеем не наблюдается.
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Источник:
SammyGuru
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