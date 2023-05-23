Маркетплейс Ozon постиг внезапный сбой. При нажатии на любой товар появляется сообщение «Такой страницы не существует».
Посмотреть описания товаров невозможно, хотя ниже предлагается глянуть на аналоги (но страницы с ними тоже пустые). Проблемы наблюдаются как на сайте Ozon, так и в мобильном приложении.
С чем связан этот сбой, неизвестно. Возможно, у Ozon сбилась база с товарами. Можно надеяться, что она будет восстановлена, и товары снова станут доступны.
Обновлено: сбой устранён!
В Ozon внезапно исчезли все товары. Что происходит?
Александр Кузнецов —
Маркетплейс Ozon постиг внезапный сбой. При нажатии на любой товар появляется сообщение «Такой страницы не существует».
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