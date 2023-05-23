В Ozon внезапно исчезли все товары. Что происходит?

Александр

Маркетплейс Ozon постиг внезапный сбой. При нажатии на любой товар появляется сообщение «Такой страницы не существует».



Посмотреть описания товаров невозможно, хотя ниже предлагается глянуть на аналоги (но страницы с ними тоже пустые). Проблемы наблюдаются как на сайте Ozon, так и в мобильном приложении.

С чем связан этот сбой, неизвестно. Возможно, у Ozon сбилась база с товарами. Можно надеяться, что она будет восстановлена, и товары снова станут доступны.

Обновлено: сбой устранён!

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