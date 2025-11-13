12 ноября в Большом дворце в Париже состоялась церемония вручения наград конкурса HUAWEI XMAGE Awards 2025 и открылась ежегодная выставка фоторабот «Мир, я и ты». Мероприятие проводилось совместно с Paris Photo, международной художественной ярмаркой, посвященной фотографии. Площадку мероприятия посетили признанные деятели искусства, представители СМИ, лидеры отрасли и любители фотографии.Как отметил Кевин Хо, президент подразделения потребительских решений компании Huawei: «Благодаря конкурсу XMAGE мы можем продемонстрировать всю мощь технологий передачи изображения и через фотографии лучше понять мир вокруг и людей в нем».Международная художественная ярмарка Paris Photo была основана в 1997 году. Ежегодно ярмарка привлекает более 100 000 участников. Сегодняшняя выставка — третье после 2018 г. и 2019 г. совместное мероприятие Paris Photo и Huawei, являющее миру искусства все грани мобильной фотографии, и первое после представления широкой общественности бренда XMAGE, который демонстрирует переход от «чистой» технологии к искусству в его многообразии.В этом году на фотовыставке под названием «Мир, ты и я» талантливые фотографы знакомят посетителей со своим восприятием и видением мира вокруг них. На выставке представлены работы в трех категориях: «Я фотографирую, значит я существую», «Воссозданное восприятие» и «Своими словами», отражающие акцент мероприятия на визуальном погружении в мир перед мобильным объективом. Все работы выставки — это попытка переосмыслить взаимоотношения между людьми, их уникальное восприятие реальности и визуальные аспекты мира, в котором они живут. Помимо художественной выставки, мероприятие служит площадкой для лидеров мобильной фотографии, на которой они могут обмениваться мнениями, заводить новые знакомства и связи. Это как нельзя лучше отражает стремление Huawei сделать XMAGE мировой платформой для любителей и профессионалов в сфере искусства.В этом году в конкурсе XMAGE участвовало 743 000 работ пользователей из 78 стран и регионов. В категорию XMAGE 100 были отнесены самые выдающиеся работы, не попавшие в три основные категории. Среди них были отобраны три победителя «Гран-при года». Эти работы представлены ниже с оценками членов жюри. Г-н Алекс, Директор по маркетингу подразделения потребительских решений компании Huawei, отметил, что XMAGE — это не только технологии, но и то, что вдохновляет нас на свершения.Комментарии жюри: «Неординарные фотографы исследуют неизведанные территории фотографии с помощью высокотехнологичных смартфонов. Эволюция мобильной технологии меняет наше представление о мире. Премиальные смартфоны стали «путеводной звездой» в мир бесконечных возможностей. Сложное взаимодействие оптики и алгоритмов позволило открыть новые грани фотосъемки. Фотографы легко перемещаются между макро- и микромиром, между «зрительным восприятием» и «истинным видением». И все это приводит к абсолютно неожиданным результатам. Мобильная фотография позволяет сегодня открыть неизведанное».Комментарии жюри: «Это лаконичное фото демонстрирует весь цикл жизни — мать, новорожденный ягненок и фермер, который, вероятно, не осознает всей уникальности происходящего. Абсолютно обычная природа этого изображения делает его таким экстраординарным. Фотограф не использует никаких специальных приемов, он просто запечатлел и передал всю глубину и значимость этого момента».Комментарии жюри: «Эта фотография передает связь между двумя случайными прохожими. Ребенок на заснеженной равнине, купающийся в лучах солнца, одетый в традиционный наряд народов Алтая. Фотограф демонстрирует непревзойденную сдержанность. Он не проецирует свои чувства на изображение, а подчеркивает индивидуальность ребенка».Через эти и бессчетное множество других изображений HUAWEI XMAGE вдохновляет любителей мобильной фотографии смещать акценты с «видеть» на «чувствовать» наш мир. Эти фотографии — больше чем просто изображения, это окно в окружающий нас мир. Каждое нажатие на кнопку съемки открывает безграничные перспективы и погружает нас в красоту неизведанного.