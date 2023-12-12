В Петербурге появилось новое мобильное приложение «Транспорт+»

Фото: Rafat Mateja



Петербуржцам и гостям города стало доступно новое мобильное приложение «Транспорт+». Здесь можно полностью организовать свои поездки: построить сложный маршрут и выбрать оптимальный вариант, посмотреть расписание и движение транспортных средств онлайн, спрогнозировать время прибытия транспорта на остановку, оплатить проезд и даже прочитать свежие новости! А также оставить обратную связь о качестве поездки.



Маршруты строятся с учетом пешеходных дорожек и всех видов транспорта – не только городского наземного, но и метро, и пригородных электричек. Удобная опция «Транспорт+» – возможность прямо в своем смартфоне приобретать билеты: единый разовый QR-билет на общественный транспорт, электронные билеты на электрички, а также билеты на водные экскурсии и круизы на весь период навигации. Скоро появится возможность покупать билеты на электрички с местами, а потом и на поезда дальнего следования. Для дальних поездок появятся билеты на междугородние автобусы.







При покупке билетов на водный транспорт сервис позволяет выбрать дату, время и место на теплоходе. Еще один сервис для планирования познавательных путешествий – раздел «Музеи рядом». Здесь можно выбрать нужный музей из списка, посмотреть его описание и проложить маршрут.



«Транспорт+» приготовил сюрприз: каждый пятый билет на любой вид транспорта станет счастливым! Вместе с билетом пассажир получит уникальный рисунок известного в Петербурге художника. Можно будет собрать целую коллекцию картинок, созданных специально для «Транспорт+» – или для себя, или как подарок своим друзьям, которым тоже интересны новые цифровые решения в современном пассажирском транспорте. Скачать мобильное приложение «Транспорт+» можно на платформах Google Play и App Store.