В Петербурге серьезно усложнили жизнь доставщикам

Артем
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С 1 июля в Санкт-Петербурге вступают в силу новые ограничения для курьеров на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). 

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Такое постановление 25 июня подписал губернатор Александр Беглов. Согласно документу, максимальная скорость движения курьеров по пешеходным дорожкам и тротуарам не должна превышать 10 км/ч. Во избежание правонарушений курьерский транспорт оснастят специальным электронным оборудованием для ограничения разгона.

Кроме того, в транспортный комитет опубликован список запретных для передвижения доставщиками зон. В перечень вошли все 18 районов Санкт-Петербурга. 

С полным списком «красных» зон можно ознакомиться на сайте администрации города.

Другие требования к работе курьеров на электросамокатах вступают в силу с 15 июля. Среди них обязательный идентификатор на форме доставщика и его транспортном средстве. Данные, которые позволяют определить местонахождение курьера и его скорость передвижения, будут храниться в течение 180 дней.
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Источник:
Администрация Санкт‑Петербурга
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