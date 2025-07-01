В Петербурге серьезно усложнили жизнь доставщикам

С 1 июля в Санкт-Петербурге вступают в силу новые ограничения для курьеров на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
Кроме того, в транспортный комитет опубликован список запретных для передвижения доставщиками зон. В перечень вошли все 18 районов Санкт-Петербурга.
С полным списком «красных» зон можно ознакомиться на сайте администрации города.
Другие требования к работе курьеров на электросамокатах вступают в силу с 15 июля. Среди них обязательный идентификатор на форме доставщика и его транспортном средстве. Данные, которые позволяют определить местонахождение курьера и его скорость передвижения, будут храниться в течение 180 дней.