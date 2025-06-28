В Петербурге замедлят мобильный интернет во время «Алых парусов»







Во время праздника выпускников «Алые паруса», который пройдёт в Петербурге в субботу, 28 июня, в городе временно снизят скорость мобильного интернета. Как сообщили в Комитете по информатизации и связи, это связано с обеспечением безопасности и касается только мобильной передачи данных.

Во время праздника выпускников «Алые паруса», который пройдёт в Петербурге в субботу, 28 июня, в городе временно снизят скорость мобильного интернета. Как сообщили в Комитете по информатизации и связи, это связано с обеспечением безопасности и касается только мобильной передачи данных.

Телефонная связь, а также городские сети Wi-Fi, включая бесплатные точки в транспорте, парках и у станций метро, продолжат работать в обычном режиме. Жителям напоминают, что в экстренной ситуации можно звонить на номер 112 — он доступен даже без SIM-карты и при нулевом балансе. Телефонная связь, а также городские сети Wi-Fi, включая бесплатные точки в транспорте, парках и у станций метро, продолжат работать в обычном режиме. Жителям напоминают, что в экстренной ситуации можно звонить на номер 112 — он доступен даже без SIM-карты и при нулевом балансе. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Подобные ограничения уже вводились ранее, например, во время ПМЭФ-2025. Власти подчеркивают, что меры носят временный характер и призваны повысить уровень безопасности на массовых мероприятиях.