Компания Adobe внедрила генеративную нейросеть Firefly в свой самый популярный и востребованный продукт — графический редактор Photoshop. Firefly значительно упрощает редактирование изображений и позволяет добиваться таких результатов, которые были недостижимы ранее.
Firefly умеет работать с несколькими инструментами: позволяет менять фон, убирать или добавлять элементы и дорисовывать что-либо. Для работы с ней не требуются навыки дизайнера, запросы можно давать привычным языком. Нейросеть также может давать рекомендации по обработке изображений и создавать пресеты для пакетной обработки снимков.
Нейросеть Firefly уже доступна в бета-версии Photoshop, а в скором времени появится в релизной сборке программы.
В Photoshop встроили нейросеть. Это даже круче, чем кнопка «сделай хорошо»!
Александр Кузнецов —
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