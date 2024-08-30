﻿В «Play Маркете» произошли большие перемены

Компания Google значительно улучшила магазин приложений «Play Маркет». Недавно он подвергся кардинальному редизайну, а теперь стал ещё удобнее.
Отныне «Play Маркет» позволяет скачивать сразу три приложения — они устанавливаются или обновляются одновременно. Это значительно экономит время, требующееся на их установку. Примечательно, что такая возможность существовала более десяти лет назад, ещё когда «Play Маркет» назывался Android Market, но разработчики отказались от неё (вероятно, из-за того, что тогда память в смартфонах и планшетах была медленной). Сейчас Android-устройства обычно оснащаются быстрой памятью, которая позволяет скачивать файлы в несколько потоков без заметного замедления работы.
В некоторых странах «Play Маркет» получил ещё одно нововведение — пользователь может попросить кого-нибудь купить для него приложение или игру. Для этого нужно отправить другу ссылку через мессенджер или по электронной почте, и у того будут сутки на оплату.
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