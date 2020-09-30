Из-за рыночной ситуации, которая с наибольшей вероятностью вызвана обвалом курса рубля, Sony была вынуждена поднять цены в своем магазине PlayStation Store. Несмотря на это, компания продолжает нас радовать регулярными распродажами и акциями, позволяя закупиться играми по выгодному прайсу. На этой неделе стартовала распродажа «игры поколения», а мы собрали все самые достойные предложения.
«Призрак Цусимы» — 3 554 р. вместо 4 499
A Way Out — 659 р. вместо 1 799
Batman: Коллекция Аркхема — 1 154 р. вместо 3 499
Borderlands 3 — 1 679 р. вместо 3 999
Dying Light — 804 р. вместо 2 299
Metal Gear Solid V: The Definitive Experience — 239 р. вместо 1 199
Overwatch: Legendary Edition — 1 088 вместо 3 299
Star Wars Jedi: Fallen Order — 2 249 р. вместо 4 499
Акция продлится до 15 октября, а в рамках предложения недели сейчас можно урвать The Division 2 за 344 рубля. Помимо этого в PlayStation Store действуют еще две распродажи «Игры до 1500 рублей» и «Двойные скидки», которые закончатся 1 октября.
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