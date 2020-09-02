Sony запустила новую распродажу «Настоящие фавориты» в цифровом магазине PS Store. Со скидками до 85% продают целый ряд эксклюзивов и хитов. По сниженной стоимости можно приобрести The Last of Us Part II за 3 799 рублей. Собрали еще несколько интересных предложений.
Death Stranding за 1 934 р. вместо 4 499
Days Gone за 1 304 р. вместо 4 499
Uncharted 4: A Thief’s End за 599 р. вместо 1 199
God of War за 1 011 р. вместо 1 349
Marvel’s Spider-Man за 1 599 р. вместо 3 199
Акция продлится до 17 сентября. Со всеми остальными предложениями вы можете ознакомиться на странице распродажи.
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