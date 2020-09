Sony запустила новую распродажу «Настоящие фавориты» в цифровом магазине PS Store. Со скидками до 85% продают целый ряд эксклюзивов и хитов. По сниженной стоимости можно приобрести The Last of Us Part II за 3 799 рублей. Собрали еще несколько интересных предложений.Акция продлится до 17 сентября. Со всеми остальными предложениями вы можете ознакомиться на странице распродажи.