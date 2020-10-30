Sony запустила распродажу «Планета скидок» в магазине PS Store. Со сниженной ценой продают 330 игр, а максимальная скидка составляет 85 процентов. Собрали самые интересные приложения.
GTA V Premium Online Edition за 1 143 р. вместо 2 599
Sekiro: Shadows Die Twice — издание «Игра года» ха 3 249 р. вместо 4 999
Red Dead Redemption 2 за 1 679 р. вместо 3 999
Hunt: Showdown за 873 р. вместо 2 299
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain за 359 р. вместо 1 799
Акция продлится до 21 ноября, а со всеми остальными предложениями можно ознакомиться здесь.
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