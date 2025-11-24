В «Почте Mail» появились красивые адреса для бизнеса





Почтовый сервис Mail.ru запустил новую услугу — возможность приобретения красивых почтовых адресов в доменной зоне .ru. Это решение ориентировано на микро- и малый бизнес, фрилансеров, а также частных пользователей, желающих отделить рабочую переписку от личной.

Пользователи могут зарегистрировать адрес вида имя@название_компании.ru непосредственно в интерфейсе почтового сервиса. Система предлагает персональные свободные комбинации, а также позволяет проверить собственные варианты. Если запрошенный домен окажется занят, сервис предложит доступные альтернативы. Новый адрес привязывается к основному аккаунту, что позволяет легко переключаться между учётными записями как на десктопе, так и в мобильном приложении.По словам директора по продукту Mail Сергея Прокудина, сервис ежемесячно используют около 50 млн человек, значительная часть которых применяет почту для рабочих задач. Новая функция поможет пользователям не только эффективнее коммуницировать с партнёрами и заказчиками, но и удобно сегментировать рабочие и личные почтовые ящики. Уникальный домен может стать запоминающимся контактным данным для клиентов.Услуга доступна в рамках тарифа Mail Space, предназначенного для бизнес-задач. В этот пакет также входят ИИ-функции, включая нейропомощник. Пока приобрести «красивый» адрес можно только в десктопной версии, но в ближайшее время функция станет доступна и мобильным пользователям. Партнёром по регистрации доменов выступила компания Reg.ru, контролирующая более 48% всех имён в зоне .ru.