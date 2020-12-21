«Пользователь получает не просто новый красивый адрес, а целый набор современных инструментов, объединенных в „Почте“. С помощью сервиса можно: планировать день, вести дела, звонить по видео коллегам и близким. Почта стала одним из сервисов, к которым люди обращаются все чаще в течение дня, и мы позаботились о том, чтобы у аккаунтов наших пользователей были имена, которые им нравятся», — прокомментировал Дмитрий Злоказов, директор по продукту «Почты Mail.ru».







У новых пользователей «Почты Mail.ru» появилась возможность выбрать адрес в домене internet.ru. В него можно перенести письма и файлы из прошлых аккаунтов даже из других почтовых сервисов.По данным Mail.ru Group каждый пятый пользователь рунета, выбирая имя для своего ящика, сталкивался с тем, что желаемый адрес уже был занят. Кроме того, среди пользователей много тех, кто создавал аккаунт в почте в юном возрасте и сейчас хотел бы сменить имя на более сдержанное.Теперь пользователи смогут создать новую почту с красивым адресом или заменить несерьёзное имя своего ящика на более подходящее. Всю важную информацию из предыдущих аккаунтов можно сохранить в новом ящике — в «Почте» есть функция автоматического переноса писем из старых адресов, ее можно включить в настройках. Для новых рассылок и сообщений предусмотрена переадресация.