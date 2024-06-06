ПМЭФ 2024

В Подмосковье запустят производство роботов после ПМЭФ 2024

Олег

На продолжающемся Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение, которое позволит запустить производство роботов в Московской области. Подробности собрали в Mosreg.

Согласно источнику, речь идет о промышленных роботах — системы сварки, паллетирования, манипуляторы, SCARA и коллаборативных. Их производитель — китайская компания CRP; на текущий момент роботы собираются на единственном заводе в Чэнду провинции Сычуань, и поставляются за рубеж в крупных объемах. В 2020 году CRP вошел в топ-3 китайских роботостроителей по объему поставок.

Фото: metobr-expo.ru
Фото: metobr-expo.ru

В ходе ПМЭФ 2024 официальный представитель и дистрибьютор CRP — ООО «СМТ» — подписал соглашение с Московской областью о запуске производства промышленных роботов до конца 2024 года.

«На первом этапе мы планируем установить две сборочные линии, где будут выпускать шесть моделей роботов для сварки, паллетирования и автоматизации других производственных процессов. На втором – локализуем сборку и расширим модельный ряд до 20 моделей, а на третьем этапе – локализуем компонентную базу и систему управления. Планируемый объем выпуска продукции на нашем производстве – до 1 тысячи роботов в год», — гендир ООО «СМТ». 

Средняя стоимость одного робота производства CRP сейчас составляет около 2 млн рублей. 

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Источник:
Mosreg
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Комментарии

+22
olegvl2
😂😂😂
2 часа назад в 12:35
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+4474
Gabriel
Для насыщения производственных мощностей вполне достаточно, а вот для развития этого направления маловато будет. Но это вопрос решаемый.
час назад в 13:44
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