В поездах теперь можно ездить без паспорта

Министерство цифрового развития объявило о запуске пилотного проекта по посадке пассажиров на поезда без предъявления паспорта. Вместо привычного документа проводники теперь могут сверить личность путешественника с его биометрическими данными с помощью специального портативного устройства. Сервис разработан Центром биометрических технологий совместно с РЖД на базе Единой биометрической системы. Пока что такая возможность доступна только на ограниченном числе маршрутов и действует в тестовом режиме.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

На начальном этапе биометрическая посадка работает на трёх направлениях скоростных поездов: при отправлении с Ярославского вокзала Москвы до Костромы, с Курского и Восточного вокзалов столицы до Иванова, а также с Восточного вокзала Москвы до Нижнего Новгорода. Выбор этих маршрутов связан с их высокой загруженностью и востребованностью у пассажиров. В дальнейшем перечень направлений может быть расширен.Для использования сервиса пассажиру необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Сделать это можно в отделении любого уполномоченного банка, где специалисты снимут необходимые биометрические образцы — лицо и голос. Альтернативный способ — воспользоваться выездной регистрацией или мобильным приложением «Госуслуги Биометрия», которое доступно для смартфонов на iOS и Android. После регистрации нужно дать согласие на обработку персональных данных на специальном сайте и при посадке предупредить проводника о желании использовать биометрию.На время пилотной эксплуатации организаторы настоятельно рекомендуют пассажирам иметь при себе документ, удостоверяющий личность, данные которого использовались при покупке билета. Такая мера предосторожности связана с возможными техническими сбоями или ошибками идентификации на начальном этапе работы системы.Аналогичные эксперименты по внедрению биометрии на транспорте планируются и в других сферах. В марте 2026 года ожидается запуск пилотного проекта по посадке на самолёты по биометрии в петербургском аэропорту Пулково, в котором участвуют «Аэрофлот», Минцифры и центр биометрических данных.