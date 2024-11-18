В поисках помощи: спрос на онлайн-психологов в Москве вырос почти на 40%





Жители столицы в 2024 году стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов на 36% чаще, а среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам выросло на 19%, подсчитали аналитики МегаФона на основе обезличенного объема трафика на соответствующие тематические ресурсы. Жители столицы в 2024 году стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов на 36% чаще, а среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам выросло на 19%, подсчитали аналитики МегаФона на основе обезличенного объема трафика на соответствующие тематические ресурсы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии за последние 10 месяцев стал «Ясно», активность трафика пользователей которого с прошлого года увеличилось почти на 50%. На втором месте расположился Alter, показавший самые высокие темпы роста — объем трафика вырос в 2,5 раза. Тройку лидеров закрывает Zigmund.Online, сохранивший показатель почти на том же уровне. В топ-5 также вошли «Мета» и Psy Chat.Чаще всего онлайн-сервисами по подбору психологов пользуются женщины. На них приходится 62% интернет-трафика этих ресурсов. При этом среди мужчин услуги таких специалистов популярны у молодых людей 14-17 лет (15% от всего «мужского» трафика на эти ресурсы).Наибольший интерес к психотерапии проявляют москвичи активного делового возраста — 35-44 лет (41% от всего объема использованного трафика), на втором месте аудитория 25-34 лет (20%), а на третьем — молодое поколение 14-17 лет (17%). Меньше всего специалисты этого профиля востребованы среди жителей столицы старше 65 лет.Поиском психологов москвичи начинают заниматься в июле, тогда как октябрь ожидаемо второй год подряд становится самым пиковым месяцем по потраченному трафику на соответствующих сервисах. Чаще всего сессии столичные жители проводят по вторникам и средам, реже — по четвергам и воскресеньям.