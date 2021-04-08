





Apple тестирует новую функцию для магазина приложений App Store. Некоторые пользователи обратили внимание, что в поисковой выдаче появились теги, упрощающие навигацию.Теги начали появляться при поиске приложений по популярным запросам, таким как «фотографии» или «обои». Например, после поиска по запросу «фото» появляются метки, среди которых «коллаж», «редактор» или «хранение».После нажатия на тег поисковая выдача будет подстроена в зависимости от уточнения. Можно выбирать несколько таких параметров, чтобы еще больше сузить результаты поиска.Пока теги появились только у ограниченного числа пользователей из США. Большинство из них использует бета-версию iOS 14.5, а также было одно сообщение о тегах от владельца гаджета на iOS 14.4.2, поэтому можно сделать вывод, что такое нововведение вполне может быть запущено на стороне сервера.В 2016 году Apple представила инструмент Search Ads, позволяющий разработчикам покупать приоритетные места в поисковой выдаче. Напомним, iOS 14.5 находится в стадии бета-тестирования с 1 февраля. Ранее компания заявила, что обновление операционной системы будет выпущено в начале это весной. В недавнем интервью Тим Кук сообщил, что апдейт выйдет «через несколько недель».