В поисковике Google появилась новая кнопка, которую ждали все

Google упростила удаление личной информации из интернета, а также быстро найти, какие данные в сети есть о вас. Всё это вошло в большое обновление веб-поисковика Google.

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«Он показывает мою личную информацию» «У меня есть законное право на удаление» «Он устарел, я хочу запросить обновление».

Согласно MacRumors, компания начала развертывать новый интерфейс удаления личных данных из сети. В поисковой выдаче Google можно нажать кнопку «три точки», а потом выбрать «Удалить этот результат». Поисковик попросит выбрать одну из трех причин:Первый вариант позволяет удалять личные данные пользователя, например, номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес, номера кредитных карт, учетные данные для входа. Разумеется, это не происходит сразу и автоматически — Google получает ваш запрос, рассматривает его и подтверждает (или нет).Второй вариант предназначен для результатов выдачи, которые нарушают правила Google, а третий делает именно то, что написано.Помимо этого, Google обновила интерфейс страницы «Результаты о вас», которая сканирует поисковые базы и находит ваш номер телефона или адрес, а также предоставляет инструменты для удаления личных данных. Все обновления распространяются постепенно по регионам мира.