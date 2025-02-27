В поисковике Google появилась новая кнопка, которую ждали все

Google упростила удаление личной информации из интернета, а также быстро найти, какие данные в сети есть о вас. Всё это вошло в большое обновление веб-поисковика Google.
- «Он показывает мою личную информацию»
- «У меня есть законное право на удаление»
- «Он устарел, я хочу запросить обновление».
Первый вариант позволяет удалять личные данные пользователя, например, номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес, номера кредитных карт, учетные данные для входа. Разумеется, это не происходит сразу и автоматически — Google получает ваш запрос, рассматривает его и подтверждает (или нет).
Второй вариант предназначен для результатов выдачи, которые нарушают правила Google, а третий делает именно то, что написано.
Помимо этого, Google обновила интерфейс страницы «Результаты о вас», которая сканирует поисковые базы и находит ваш номер телефона или адрес, а также предоставляет инструменты для удаления личных данных. Все обновления распространяются постепенно по регионам мира.
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